المداومة في ثاني أيام عيد الفطر.. وزارة التجارة تكشف

المداومة في ثاني أيام عيد الفطر.. وزارة التجارة تكشف
بقلم م. فيصل
أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد كافة التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين للمداومة وإلتزامهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن نسبة مداومة التجار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. بلغت النسبة 99,98% على المستوى الوطني.
وأضاف البيان أن عدد كبير من التجار المتطوعين الغير مسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية خلال هذه المناسبة الدينية.
وتذكر الوزارة جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم السبت 13 أفريل 2024.
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