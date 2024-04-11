المداومة في ثاني أيام عيد الفطر.. وزارة التجارة تكشف

أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد كافة التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين للمداومة وإلتزامهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن نسبة مداومة التجار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. بلغت النسبة 99,98% على المستوى الوطني.

وأضاف البيان أن عدد كبير من التجار المتطوعين الغير مسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية خلال هذه المناسبة الدينية.

وتذكر الوزارة جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم السبت 13 أفريل 2024.