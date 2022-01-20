المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من كورونا

كشف خبراء المركز الوطني الياباني لبحوث الصحة الدولية، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من فيروس كورونا.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن قناة NHK اليابانية، قال خبراء المركز، أن خطر إصابة الأشخاص الذين يدخنون منذ فترة طويلة بالشكل الحاد لمرض “كوفيد-19” يتضاعف مقارنة بالذين لا يدخنون.

كما أن هذا الاحتمال أعلى لدى النساء، حسب ذات المصدر.

وأستند الخبراء في هذه الدراسة إلى بيانات عن الحالة الصحية لـ 17.6 ألف شخص أعمارهم بين 20 و80 عاما. عولجوا في المستشفيات حتى شهر فيفري عام 2021.

ووجد الباحثون، أن خطر الإصابة بالمسار الحاد لمرض كورونا وضرورة تهوية الرئتين ميكانيكيا. كان أعلى بمقدار 1.51 مرة عند الرجال المدخنين وبمقدار 1.94 مرة لدى النساء.

وتؤكد هذه النتائج بوضوح أن المدخنين يعانون دائما من أمراض مزمنة ومشكلات في الرئتين والقلب، ما يجعلهم أقل مقاومة للفيروس.

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عالم إيطالي يُحذر من ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

حذر عالم الوبائيات الإيطالي، غويدو سيلفستري، من ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون في أكتوبر المقبل.

واعتبر سيلفستري أن متحور أوميكرون أقل ضررا من دلتا قائلا: “نعلم كثيرا من خلال تجارب خلايا أنبوب الاختبار. وكذلك من التجارب على الحيوانات أن هذا المتحور أقل قدرة على إصابة عمق الرئة”.

مضيفا: “دعونا نقول إنه رائع في استهداف الجهاز التنفسي العلوي. لكنه ضعيف عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الرئة”.

وتابع العالم: “إنني بعيدا كل البعد عن أن أكون مثيرا للتحذيرات، لكن الخطر الأكبر يكمن في ظهور بديل يحتفظ بقوة عدوى أوميكرون. ويستعيد قدرة دلتا على تدمير الرئة أيضا”.

كما أضاف العالم الإيطالي: “آمل ألا يحدث ذلك أبدا، لكن يجب أن نكون مستعدين. وأفضل طريقة هي الالتزام بأخذ اللقاحات”.

وحذر سيلفستري من أنه وفي أكتوبر أو نوفمبر، قد يصل نوع أكثر قبحا، ربما من تايلاند، مدغشقر أو الأرجنتين.

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