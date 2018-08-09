المدربون الأجانب يحيلون المحليين على التقاعد

تشهد البطولة الوطنية المحترفة الأولى، في موسمها الجديد 2018/2019، عدد غير مسبوق من المدربين الأجانب، على رأس الأندية الوطنية.

وارتفع عدد المدربين الأجانب هذا الموسم، بمدربين اثنين، مقارنة بالموسم الماضي، على حساب التمثيل المحلي في العارضة الفنية لأندية المحترف الأول.

فمن بين 16 فريق، ينشط ضمن المحترف الأول، نجد 10 مدربين أجانب على رأس العارضة الفنية، مقابل 6 مدربين محليين فقط.

وبذكر الأندية القليلة التي فضلت الإستقرار مع المدرب المحلي، نجد، نصر حسين داي(دزيري بلال)، شباب قسنطينة(عبد القادر عمراني)، شبيبة الساورة(نبيل لغيز).

وشباب بلوزداد مع المدرب (شريف الوزاني)، أولمبي المدية (سعيد حموش)، وأمل عين مليلة (لخضر عجالي).

أما الأندية الجزائرية الـ10، التي اختارت المدرب الأجنبي على حساب المحلي، في الموسم الجديد من المحترف الأول نجد كل من:

مولودية الجزائر(بيرنار كازوني)، شبيبة القبائل(فرانك دوما)، اتحاد العاصمة(تيري فروجي)، مولودية بجاية (ألان ميشال)، أهلي برج بوعريريج(خوسي ماريا نوغيز).

نادي بارادو(ألكساندر شالو)، مولودية وهران(بادو الزاكي)، وفاق سطيف(رشيد الطاوسي)، دفاع تاجنانت(حمادي الدو)، اتحاد بلعباس(معز بوعكاز).