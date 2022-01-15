المدرب الأسبق لـ “الخضر”: “أرشّح هذه المنتخبات للفوز بكأس إفريقيا”

ابدى المدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبد الرحمان مهداوي تفاؤلا كبيرا بتجاوز بلماضي ولاعبيه كل من منتخب غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

كما قال مهداوي في تصريح لوكالة الأنباء التركية “المنتخب الوطني قادر على رد الاعتبار لنفسه. في المباراتين المقبلتين أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج”.

وعن أسباب التعثر أمام سيراليون في المباراة الأولى قال “بصراحة تأخر وصول بعض اللاعبين إلى تربص قطر. وقلة التركيز وعوامل المناخ الصعبة هي الأسباب الحقيقية”

كما رشّح مهداوي عدد من المنتخبات للفوز بالتاج الافريقي إلى جانب الجزائر “أرشّح مصر، تونس، كوت ديفوار، السنغال، الكاميرون. لخبرة هذه المنتخبات وامتلاكها لاعبين ممتازين ينشطون في دوريات أوروبية”.

ويذكر أن مهداوي درّب عدد من الاندية الجزائرية، إلى جانب المنتخب الوطني الذي درّبه لفترة 1997 – 1998.

طالع أيضا:

وكشف موفد قناة النهار أن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية ستشهد غيابان بارزان في صفوف الخضر.

وأضاف ذات المصدر أن آدم وناس وراميز زروقي سيغيبان بنسبة كبيرة عن موقعة يوم الأحد بسبب عدم جاهزيتهما الكاملة.

ومن جانب آخر أكد مبعوث النهار أن الناخب الوطني جمال بلماضي منزعج جدا من توقيت المواجهة.

وذلك خوفا من تضرر أرضية الميدان التي ستحتضن على الساعة الخامسة مساءا مواجهة كوت ديفوار أمام سيراليون. في حين مواجهة الخضر أمام غينيا الإستوائية على الثامنة ليلا.

وكشف موفد قناة النهار الى مدينة دوالا الكاميرونية، أن الناخب الوطني جمال بلماضي متأثر بشدة.

وأضاف ذات المصدر أن تضامن الشعب الجزائري ووقوفه مع المنتخب الوطني بعد تعثر سيراليون جعل “الكوتش جمال” يتأثر كثيرا.

ويعول الرجل الأول في الطاقم الفني الوطني على رد جميل الشعب الجزائري الذي أطلق عبارة “إرفع رأسك ياجمال”، عندما يواجه الخضر غينيا الإستوائية.