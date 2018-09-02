المدرب التونسي “حمادي الدو” ثاني ضحايا مقصلة الإقالات

أقدمت إدارة دفاع تاجنانت على إقالة المدرب حامادي الدو، الذي أكد على عدم قدرته على الإستمرار في فريق دفاع تاجنانت مؤكدا بأن النتائج لم تكن معه منذ بداية الموسم.

وتحدث المدرب التونسي في تصريح لقناة النهار بعد خسارة فريقه أمام شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 بملعب 20 أوت عن مستقبله قائلا:

“مستقبل المدرب مرتبط بالنتائج، وأنا لم أتمكن من حصد النتائج…مذا عساني أن أفعل هل أطرد نفسي من الفريق؟ ”

ويعتبر المدرب حمادي الدو ثاني ضحايا مقصلة الإقالات بعدما أقدمت إدارة مولودية الجزائر هي الأخرى على إقالة المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني.