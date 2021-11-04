المدرب الجديد لشبيبة القبائل يحل بالجزائر ويصرّح “لا شيء رسمي”

حل المدرب الجديد لشبيبة القبائل بمطار هواري بومدين قادما من تونس قصد تولي مهمة الإشراف على العارضة الفنية. وكان في إستقباله وفد من الكناري اليوم الخميس.

ورافق الوفد المدرب التونسي مباشرة إلى مدينة تيزي وزو لملاقاة رئيس شبيبة القبائل يازيد ياريشان و المدير الفني كريم زياني. ومن المنتظر. أن يتولى السويح مهمة الإشراف على الفريق بداية من مباراة نصر حسين داي القادمة.

كما قال السويح لدى وصوله إلى الجزائر العاصمة: “تفاوضت مع إدارة شبيبة القبائل لكن لحد الأن لم أوقع على العقد “.

وتابع السويح “رئيس الشبيبة اتصل بي ووضعنا النقاط على الحروف. أمر جيد أن تدرب فريق مثل شبيبة القبائل وجماهيره يعشق الالقاب”

ختم مدرب الترجي التونسي سابقا حديثه “إنتداب العناصر الجزائرية الى البطولة التونسية. يعتبر بمثابة إستراتيجية لتطوير الكرة التونسية”