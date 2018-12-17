المدرب الجديد لـ “فينربخشة” يتمسك بـ “سليماني”

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن “ايرسون ينال” المدرب الجديد لنادي “فينربخشة” قد أكد تمسكه بالمهاجم الجزائري “إسلام سليماني” بالرغم من الشائعات التي تحوم حول مستقبله.

وأكدت ذات المصادر، أن “إيرسون” قد اجتمع مع “السوبر سليم” لمدة 30 دقيقة كاملة على انفراد وأكد أنه يثق كثيرا في إمكانياته.

كما طالبه باستعادة ثقته بنفسه والابتعاد عن الضغط السلبي وأين يتواجد في منطقة الخصم مهما كان وأن يحاول حتى ينجح في هز شباك المنافسين.

يذكر أن “سليماني” سجل هدفا وحيدا هذا الموسم في مباريات الدوري التركي وجماهير “فينربخشة” لا تزال تنتظر صحوته أمام المرمى.