وضع مدرب ليستر ستي كلود بويل، الدولي الجزائري إسلام سليماني، في دكة البدلاء، خلال مباراة ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة، التي يجد فيها مهاجم الخضر نفسه بديلا، منذ تولي المدرب بويل العارضة الفنية لليستر سيتي.

حيث أبقى المدرب بويل، إسلام سليماني، في دكة بدلاء ليستر سيتي، أمام كل من إيفرتون، ستوك سيتي، ومانشستر سيتي.

وفي حال واصل المدرب الفرنسي، تجاهل سليماني، فإن هذا الأخير لن يتوانى عن مغادرة الفريق إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته.

خاصة وأن العديد من أندية البريميرليغ وغيرها، أبدت رغبتها في التعاقد مع “السوبر سليم”، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.