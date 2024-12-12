 المدرب الجزائري يوسف بوزيدي ينتقل إلى رحمة الله

تلقت الأسرة الرياضية الجزائرية، وعائلة كرة القدم بالتحديد، اليوم الخميس، خبرا صادما، بوفاة المدرب الجزائري يوسف بوزيدي.

ومباشرة عقب تليقها هذا النبأ، شارعت الأندية الجزائرية لتقديم تعازيها القلبية لعائلة الفقيد، داعية المولى أن يتغمده برجمته الواسعة.

ويأتي هذا بالنظر للمكانة، والتقدير، الذي كان يحظى بهما الفقيد بوزيدي، لدى كل أندية كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن يوسف بوزيدي، أشرف على تدريب العديد من الأندية الجزائرية، أبرزها نصري حسين داي، شبيبية القبائل، مولودية وهران، وغيرها.