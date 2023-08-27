المدرب السابق لرديف مولودية الجزائر لعوامن يلتحق بفريق عمان العماني

أعلنت إدارة نادي عمان العماني، عن تعيينها المدرب الجزائري مهدي لعوامن، على رأس العارضة الفنية للفريق الاول.

وكشفت إدارة النادي العماني، عن توقيع مهدي لعوامن، عقده مع الفريق هذا الصيف، للاشراف على الفريق الأول في المسوم الجديد.

وأشار مسؤولي فريق عمان العماني، لمشوار المدرب الجزائري، أين أشرف الموسم الماضي على رديف مع مولودية الجزائر، كما كانت له تجربة في نادي الخلود السعودي وعدة أندية جزائرية.

يذكر أن نادي عمان، يتواجد حاليا في المركز السادس من الدولي المحلي، برصيد ثلاثة نقاط، بعد مرور جولتين من انطلاق الموسم الجديد.