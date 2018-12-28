المدرب السابق للبياسجي يصدم صلاح !!

كشف المدرب الإسباني لنادي أرسنال الإنجليزي أوناي إيمري، عن سبب رفض النجم المصري محمد صلاح الإلتحاق بباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال إيمري في تصريح لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “أثناء تدريبي للبياسجي تحدثنا عن إمكانية انضمام صلاح عندما كان لاعبا في روما”.

وأضاف:”المشكل هو أن صلاح كانت لدينا بعض الشكوك حول كيفية أدائه مع فريق كبير مثل باريس، ثم وقع مع ليفربول وأنهى كل الشكوك”.

يذكر أن صلاح انتقل من روما صيف 2017 إلى ليفربول، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وأحرز جائزة أفضل لاعب وهداف للبريميرليغ.