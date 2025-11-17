المدرب الصربي “ميتشو” يصل الجزائر للشروع في مهامه مع وفاق سطيف

حطّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش، المعروف باسم “ميتشو”، رحاله بمدينة سطيف للشروع رسميًا في مهامه على رأس العارضة الفنية لنادي وفاق سطيف، بعد توقيعه عقدًا يمتد إلى غاية جوان 2027، في تجربة جديدة يهدف من خلالها إلى إعادة ترتيب البيت السطايفي واستعادة توازن الفريق.

وكان المدير الرياضي للنادي عز الدين أعراب في استقبال المدرب الجديد لدى وصوله إلى الجزائر، قبل أن يتم تقديمه للاعبين خلال الحصة التدريبية المبرمجة مساء اليوم، والتي سيشرف عليها مباشرة قبل تنقل الوفد إلى مدينة وهران لخوض الاستحقاقات المقبلة.

ويُعد ميتشو واحدًا من أبرز الأسماء التي مرت على القارة الإفريقية، حيث سبق له تدريب أندية كبيرة على غرار الزمالك المصري، الهلال والمريخ السودانيين، ويونغ أفريكانز التنزاني، إلى جانب إشرافه على عدة منتخبات، ويُعتبر ثالث مدرب يتولى قيادة الوفاق هذا الموسم بعد مرور عشر مباريات فقط.

وفي أول تصريحاته، أكد ميتشو أن وفاق سطيف فريق كبير بتاريخه وقيمته، مشيرًا إلى أن ما يمر به هو “فترة فراغ” عاشتها حتى أكبر الأندية، مضيفًا: “سنجتمع مع اللاعبين للحديث عن كل التفاصيل وتحديد النقائص التي يجب معالجتها. الجمهور السطايفي سيكون عنصرًا أساسيًا في دعم الفريق، وسنضع اليد في اليد من أجل مصلحة الوفاق.”

ويأمل أنصار النادي أن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تعيد الاستقرار والنتائج الإيجابية للمجموعة خلال الجولات القادمة.