المدرب المساعد الأسبق للخضر: هذا ما سيفعله بلماضي للإطاحة بغينيا الإستوائية

ابدى المدرب المساعد في المنتخب الوطني سابقا نبيل نغيز ثقته الكبيرة في جمال بلماضي ولاعبيه لتخطي عقبة غينيا الإستوائية بعد غد.

وقال نغيز في تصريح له اليوم للإذاعة الوطنية” “الوضع جديد. و اللاعبون تعوّدوا على الأجواء والظروف الإفريقية لذا أؤكد ان الضغط الذي واجهه اللاعبين سيولّد إنفجار إيجابيا”.

وعن إمكانية تجاوز غينيا الإستوائية بسهولة قال نغيز “المباراة لن تكون سهلة و متأكد من ان بلماضي و اللاعبين جاهزون للفوز بالنقاط الثلاث”.

كما أعطى حلولا عندما قال “التسجيل المبكّر للاعبي الخضر هو الذي يعطي الثقة للنفس. الأمر تعوّدوا عليه”.

وختم المدرب الذي إشتغل مساعدا لكريستيان غوركوف سابقا “لا استطيع الحديث عن التشكيلة الأساسية. بلماضي هو الذي يعرف كل شيء. لكن أضن انّه سيعمد على الثنائي زروقي وبن ناصر لو كان جاهزا. أؤكد أنهما سيقدمان الاضافة. وحتى بولاية يستطيع تقديم الاضافة لو لعب اساسيا”.