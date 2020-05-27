المدرب الوحيد الذي هزم بلماضي مع الخضر يعترف!

إعترف ميشال دوسوير، مدرب منتخب البنين، بالعمل الكبير الذي قام به جمال بلماضي منذ وصوله للعارضة الفنية للخضر.

وصرّح الفرنسي الذي يبقى الوحيد الذي تمكن من قهر كتيبة مُحاربي الصحراء منذ نهاية 2018 قائلا :”أنا أرفع له القبعة”.

وأضاف في حوار مع موقع “فوت أفريك” :”عندما تغلبنا على الجزائر في تصفيات الكان 2019، كنا في بداية حقبة بلماضي”.

وواصل :”الجميع كان يعرف القدر الهائل من المواهب التي تحوزها الجزائر، وجمال قام بعمل كبير من أجل الوصول للنتيجة الحالية”.

وأردف :”الجزائر أصبحت الآن أفضل منتخب في إفريقيا، رغم أن السنيغال ليست بعيدة كثيرا عنها”.

وختم :”بلماضي عرف كيفية إحداث لحمة بين تشكيلته، وأضاف الإنضباط التكتيكي وهو ما أعطى ثماره”.