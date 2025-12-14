المدرب بطيب يفسخ عقده مع تموشنت رغم النتائج الايجابية !

أعلنت إدارة فريق شباب تموشنت، الناشط في قسم هواة مجموعة “وسط غرب” أمس السبت، رسميا عن نهاية مغامرة المدرب دريس بطيب، مع الفريق.

وفي بيان نشرته إدارة “السي أر تي” أكدت أن الطلاق بينها وبين المدرب دريس بطيب كان بالتراضي.

وهي الخطوة التي أثارت استغراب المتتبعين، لاسيما وأن الفريق ينافس على ورقة الصعود، ويتواجد في وصافة الترتيب العام، برصيد 25 نقطة وعلى بعد نقطة من المتصدر شبيبة الأبيار، بعد مرور 12 جولة.

وقاد بطيب، تشكيلة تموشنت، في الموسم الجاري من قسم الهواة، مجموعة “وسط غرب”. لتحقيق 7 انتصارات و4 تعادلات، مقابل هزيمة واحدة.

ووجهت إدارة “السي أر تي” بقيادة الرئيس هواري طالبي شكرا خاصا، للمدرب دريس بطيب. بالنظر للعمل الكبير الذي قام به منذ الموسم الفارط ومساهمته الفعالة في تحقيق البقاء. بالإضافة إلى التنافس على الصعود هذا الموسم.

مشيرة في ختام البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها باشرت. الآن رحلة البحث عن مدرب جديد يقود العارضة الفنية للفريق.