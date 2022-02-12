المدرب حميسي “يا أيها المعتدي هل ستنام الليلة وضميرك مرتاح”

كشف مدرب صفاء الخميس عبد النور حميسي عن مدة غياب اللاعب أمين شربال الذي تعرّض لإعتداء عنيف اليوم.

وقال حميسي اليوم عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “بعد الفحوصات و الأشعة للاعبي شربال أمين. الطبيب قدم شهادة توقف عن العمل لمدة 15 يوم” وأضاف “إن شاء الله تجوز هذه الليلة عليه سلامات. المراقبة ضرورية هذه الليلة traumatisme crânie” كما تابع ” يأيها المعتدي هل ستنام الليلة و ضميرك مرتاح… ربي يهديك”.

وكان اللاعب شربال امين قد تعرّض إلى اعتداء خطير من قبل أحد لاعبي القبة في المباراة التي جرت بملعب عمر بن حداد بالعاصمة.

كما انتهت المباراة بتعادل بهدفين في كل شبكة.

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