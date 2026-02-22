المدرب راموفيتش يمثل أمام المجلس التأديبي لشباب بلوزداد

مثُل مدرب فريق شباب بلوزداد، الألماني سعد راموفيتش، اليوم الأحد، أمام المجلس التأديبي للنادي.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، في بيان لها، بأن مسول راموفيتش، أمام المجلس التأديبي، يأتي بناء على أحكام النظام الداخلي للفريق.

كما أوضح ذات البيان، بأن هذه الخطوة، تأتي من أجل تقديم راموفيتش، توضيحات، بعد ما تم تسجيله خلال مباراة سنغيدا التنزاني، في رابطة أبطال إفريقيا، وكذا مباراة شبيبة القبائل، في الجولة الـ15 من البطولة.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد، بأن مصلحة الفريق تبقى فوق كل اعتبار، في اطار الاحترام المتبادل، وسيتم الاعلان عن أي قرار في الوقت المناسب، بعد استكمال جميع الاجراءات التنظيمية اللازمة.