المدرب عمراني يقاضي مسيرا بمولودية بجاية بتهمة إصدار صك من دون رصيد بأكثر من 1.3 مليار

الجلسة أمام محكمة الاستئناف للجنح بمجلس قضاء قسنطينة نهاية السنة

علمت «النهار» من مصادر قضائية مطلعة بأن الملف الخاص بالدعوى القضائية التي رفعها مدرب مولودية بجاية سابقا وشباب قسنطينة حاليا، عمراني عبد القادر، بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة ضد عضو مكتب التسيير للمولودية البجاوية المكلف بالمالية رجل الأعمال «س.م»، قد تمت إحالته أمام مصلحة الجدولة على مستوى النيابة العامة بالمجلس القضائي، التي حددت تاريخ المحاكمة ومثول الأطراف المعنية أمام قاضي الاستئناف للجنح في شهر ديسمبر المقبل.

وسيتم النظر في ملف القضية المطروحة أمام القضاء من جديد، بعد أن قدم ممثل النيابة العامة لقسم الجنح بمحكمة الزيادية الابتدائية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضد عضو مكتب التسيير لفريق مولودية بجاية المتابع بجنحة إصدار صك من دون رصيد تقدر قيمته بأكثر من مليار و300 مليون سنتيم.

القاضي بـ3 سنوات حبسا نافذا ومليارا و600 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر للطرف المدني ممثلا في الشاكي عبد القادر عمراني، وذلك في جلسة 28 جوان الماضي.

فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الصك على المتهم، الذي قدم دفاعه طعنا في الحكم الصادر ضد موكله الذي كان محل شكوى المدرب السابق لمولودية بجاية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، الذي اتهمه بتسليمه صكا بنكيا من دون رصيد بأكثر من مليار و300 مليون سنتيم.

وهي الوقائع التي تعود إلى تاريخ 7 مارس 2018، بعد أن تقدم المدرب السابق لمولودية بجاية والحالي لشباب قسنطينة، عمراني عبد القادر، إلى البنك المعني لسحب المبلغ، وبعد تقديمه للصك تبين أن الرصيد غير كاف لتغطية المبلغ.

كما أن الاتصالات الحثيثة لتسوية الوضعية المالية بين عضو مكتب التسيير لفريق مولودية بجاية «س.م» والمدرب عمراني باءت بالفشل.

مما دفع بالأخير للجوء إلى القضاء لاسترجاع المبلغ المالي، مع مطالبته خلال جلسة المحاكمة بتعويض بقيمة الصك.