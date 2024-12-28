المدرب نورالدين ولد علي يقود اليمن لتحقيق أول فوز في بطولات كأس الخليج

قاد المدرب الجزائري نورالدين ولد علي، منتخب اليمن، اليوم السبت، لتحقيق أول إنتصار في منافسات كأس الخليج للمنتخبات.

بعد الفوز أمام منتخب البحرين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار مواجهة الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، لبطولة كأس الخليج 2024.

ورغم الإقصاء من المنافسة، بعد تسجيل اليمن لهزميتن أمام كل من منتخبا العراق و السعودية. إلى أن المدرب الجزائري، ولد علي، تمكن من إهداء اليمن أول فوز في تاريخ بطولات كأس الخليج، منذ إنضمامها إلى البطولة سنة 2003.