المدرسة الأمريكية الدولية في الجزائر.. إدارة جديدة وتطورات استراتيجية

عينت المدرسة الأمريكية الدولية في الجزائر AISA، أرييلا نايت مديرة لها، وستفتح أبوابها للسنة الدراسية 2025-2026 ابتداءً من 24 أوت 2025.

وتؤكد AISA من خلال هذه المرحلة الجديدة التزامها الطويل الأمد بتوفير تعليم أمريكي عالي المستوى في الجزائر.

كما تبقى المدرسة مفتوحة لتسجيل طلاب من جميع الجنسيات، كما هو الحال منذ عام 2015.

وتقع المدرسة في حي بن عكنون، وهي معترف بها رسميًا من قبل السلطات الجزائرية ومرتبطة بسفارة الولايات المتحدة في الجزائر.

وتُدرّس الدروس باللغة الإنجليزية على يد مدرسين أمريكيين معتمدين، مع اعتماد منهج تعليمي يتمحور حول الطالب. قائم على الاستكشاف والتعلّم النشط، داخل بيئة متعددة الثقافات وراعية للتلاميذ.

مدرسة تنتمي لمستقبل الجزائر

تشكل تعيين أرييلا نايت محطة جديدة في تاريخ المدرسة. وهي مربية ورائدة أعمال أمريكية تقيم في الجزائر منذ عام 2018.

وبفضل خبرتها الطويلة في إدارة برامج تعليمية في الجزائر العاصمة، تأتي هذه الخطوة لتعزز استمرارية المشروع مع دفعه نحو آفاق جديدة.

وقالت نايت: “AISA مدرسة ليست كغيرها من المؤسسات التعليمية في الجزائر إنها مجتمع مدرسي قريب. دافئ، ويولي اهتمامًا حقيقيًا بكل تلميذ يمر عبر أبوابنا. نحن فخورون بخدمة العائلات التي تبحث عن تعليم دولي مبني على التميز والانفتاح”.

كما تعمل المدرسة حاليًا على استكمال خطة توسعة طويلة الأمد. تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتعزيز دورها كمؤسسة رائدة في التعليم الأمريكي بالجزائر.

رسالة شراكة

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، إليزابيث مور أوبين: “إن التطور المستمر لـAISA. يعكس متانة العلاقات الجزائرية الأمريكية، والتزامنا المشترك بتوسيع آفاق التعليم وإتاحة الفرص. نحن نرحب بجميع المبادرات التي تعزز جودة التعلم والتفاهم الثقافي المتبادل”.

وستفتح المدرسة أبوابها يوم 24 أوت 2025، حيث تستقبل تلاميذ من 3 إلى 14 سنة “من التحضيري إلى السنة الرابعة متوسطة”.

ويشمل البرنامج الدراسي، منهج أمريكي كامل باللغة الإنجليزية يُدرس من قبل معلمين أمريكيين معتمدين.

ويشمل التسجيل، وجبة غداء ساخنة، وأنشطة بعد الدوام.