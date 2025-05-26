المدرسة الإفريقية للحوكمة تقدم منح دراسية للطلبة الجزائريين

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرض منح من طرف المدرسة الإفريقية للحوكمة. لمزاولة التكوين في الدفعة الأولى من برنامج الماجستير بداية من شهر سبتمبر 2025.

تجدر الإشارة، أن المنح مصنفة حسب برنامجين تكوينين مخصصين لماجستير الإدراة العامة تكوين لمدة عامين موجه للطلبة.

وكذا ماجستير تنفيذي في الإدراة العامة تكوين لمدة سنتين مخصص للموظفين الإداريين و التقنيين باتباع الطابع التناوبي بين الحضوري والتحاضر عن بعد ليتاح للمترشحين من مزاولة مهام مناصبهم.