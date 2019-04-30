المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان ببوسعادة تفتح أبوابها أمام ممثلي الصحافة الوطنية

نظمت قيادة الناحية العسكرية الأولى، اليوم الثلاثاء، زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام إلى المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان ببوسعادة.

وتأتي هذه الزيارة لتمكين ممثلي الصحافة الوطنية من اكتشاف يوميات الضباط داخل هذه المؤسسة التي تحمل اسم الشهيد عاشور مصطفى، المخصصة للتكوين العسكري.

وقد أشرف على تأطير هذه الزيارة، قائد هذه المدرسة العميد صالح بوطبة الذي اغتنم الفرصة لتقديم عرض حول تاريخ سلك المدفعية و المدرسة.

أين يتلقى الطلبة الضباط و ضباط الصف تكوينا نوعيا يخص مجالات اللغات و التكنولوجيات الحديثة.

و يندرج هذا اليوم الإعلامي المخصص لممثلي الصحافة، في إطار تعزيز الروابط مع فئات المجتمع .

بغية تقديم فكرة حول سلاح مدفعية الميدان المستعدة لمواجهة أي خطر قد يهدد أمن واستقرار البلاد.

كما تميز هذا اليوم باكتشاف ورشات تدل على احترافية الجيش