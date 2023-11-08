المدرسة السعودية تُنظم مسابقة لطلبة الإعلام وهذه التفاصيل

أعلنت المدرسة السّعوديّة في الجزائر، عن تنظيم مسابقة أفضل روبورتاج مجسد للعلاقات بين البلدين، لفائدة طلبة الإعلام والاتصال.

وتأتي هذه المسابقة، في إطار التّعاون و الشّراكة المجتمعيّة بين الجزائر والمملكة العربيّة السّعوديّة.

وتتمثل المسابقة، في إنجاز روبورتاج حول العلاقات بين الجزائر والسعودية، لفائدة طلبة كلية الإعلام والاتصال.

ويتمثل آخر موعد لاستلام المشاركات بتاريخ 30 نوفمبر 2023، ويتم إرسال المشاركات من خلال الرابط التالي:

http://bit.ly/46Jr6Sa