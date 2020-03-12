المدرسة السعودية في الجزائر: تعليق الدراسة لمدة أسبوع ابتداء من اليوم

أعلمت المدرسة السعودية في الجزائر، جميع أولياء التلاميذ، والموظفين، تعليق الدراسة لمدة أسبوع كامل ابتداءً من اليوم.

وجاء في بيان المدرسة السعودية في الجزائر، أن الإعلان يأتي بعد القرار الذي تم إعلانه من طرف رئاسة الجمهورية، بخصوص تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات والمعاهد.

وأضاف البيان “بتوجيه من السفير عبد العزيز العميريني، نعلمكم أن القائد التربوي للمدرسة السعودية بالجزائر قرر تعليق الدراسة في المدرسة السعودية لمدة أسبوع كامل ابتداءً من اليوم.

وأوضحت المدرسة السعودية في الجزائر، أنه سيتم إصدار إعلان آخر بعد انقضاء الأسبوع، سواء بالتمديد أو بتقديم الاختبارات، حسب الظروف.