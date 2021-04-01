المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات تنظم يوما دراسيا حول الذكاء الإصطناعي

نظمت المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، يوما دراسيا تحت عنوان: “الذكاء الإصطناعي: تطبيقاته في الدفاع”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمحورت أشغال هذه التظاهرة العلمية، حول حالة البحث الوطني في الميادين الناشئة للذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى القيام بتحليل التحديات الراهنة والمستقبلية والتطورات التكنولوجية التي يستند عليها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع الدفاع والأمن.

وأشار البيان، إلى أن هذا اليوم الدراسي كان فرصة للتبادل العلمي بين الفاعلين المحليين.

وكذا مناقشة الإجراءات الرامية للمساهمة في التحكم في الذكاء الاصطناعي وإدماجه في برامج التكوين العالي والبحث والتطوير.