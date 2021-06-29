المدرسة العليا لتقنيات الطيران: تخرج الدفعة الـ27 للضباط والطلبة الضباط العاملين

أشرف قائد القوات الجوية، اللواء محمود لعرابة، على تخرج الدفعة الـ27 للضباط والطلبة الضباط بالمدرسة العليا لتقنيات الطيران، موسى رحالي. واستهلت مراسم حفل التخرج التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة بتفتيش لمختلف التشكيلات المنتظمة بساحة التجمع. وهذا من طرف اللواء ليقوم بعدها بتقليد الرتب وتكريم المتفوقين في الدفعات.

ويتعلق الأمر بالدفعة الرابعة لضباط الماستر، الدفعة السابعة لضباط الاختصاص والدفعة الثامنة لضباط ليسانس. وألقى قائد المدرسة، العميد عبد الناصر عميرة، كلمة تطرق فيها لمحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتكونين. وهذا “من طرف إطارات وأساتذة أكفاء مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل احترافية”. داعيا إياهم إلى “بذل أقصى المجهودات دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره”.

وتم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، وأعطى قائد القوات الجوية موافقته على تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد “محمد الصالح بورنان”. والذي استشهد، رفقة ثلاثة مجاهدين آخرين بمنطقة الهنشير بقالمة سنة 1959، بعد انفجار قنبلة في طريقهم لجلب السلاح من تونس.

واختتم الحفل باستعراض عسكري رياضي في فنون القتال أبدى فيه المتخرجون تحكما وانسجاما كبيرين يعكسان مستوى التدريب والتكوين الذي تلقوه. وهي الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للتكوين الذي تعتبره “أساس كل تطور ونجاح بأداء المهام الموكلة للأفراد”.

واطلع قائد القوات الجوية، اللواء محمود لعرابة، على العروض الخاصة بمشاريع نهاية الدراسة إطار الماستر ومشاريع مصغرة لطور ليسانس. وفي ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد بورنان الذي سميت على اسمه الدفعة المتخرجة.