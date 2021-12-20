المدرسة العليا للدرك الوطني تحتضن البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي دو

تحتضن المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2021، مجريات البطولة الوطنية العسكرية للكراتي دو ” ذكور وإناث ” بمشاركة 300 رياضيا.

ويشارك 29 فريقا في البطولة يمثلون قيادة القوات، قيادة الدرك الوطني، قيادة النواحي العسكرية، المدارس العليا للجيش الوطني الشعبي، هياكل التكوين والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي.

هذا وستعرف هذه البطولة منافسات في صنفي الكاتا ، والكيميتي، “ذكور وإناث” فردي وحسب الفرق.