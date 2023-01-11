قناة النهار المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي .. مشتلة نوابغ الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 11 جانفي 2023 - 09:29 تعليم عالي شارك غرِّد أرسل 302 0 المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي .. مشتلة نوابغ الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JcHPr اقرأ أيضا عدالة: إسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة .. الشارع الجزائري يستبشر خيرا قناة النهار 28 ديسمبر مشاهد تحبس الأنفاس لممارسي الدّراجة الجبلية بوهران قناة النهار 24 ديسمبر وزير النقل : محطات القطار الجديدة تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة مكسب كبيرلازم نتعاونو باش نحافظو عليهم قناة النهار 26 ديسمبر خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي قناة النهار 07 جانفي ترندينغ: صور صادمة لتاغيث بسبب مخلفات إحتفالات رأس السنة وظاهرة الإعتداء على السيارات تعود من جديد قناة النهار 02 جانفي قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر قناة النهار 25 ديسمبر عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف قناة النهار 09 جانفي رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني قناة النهار 22 ديسمبر رئيس الجمهورية: كل المتخرجين من المدارس العليا سيوظفون تلقائيا قناة النهار 22 ديسمبر رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين قناة النهار 22 ديسمبر