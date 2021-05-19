المدرسة العليا للسياحة تُوقع 3 اتفاقيات مهمة في يوم الطالب

تم اليوم الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات مهمة، أبرمها المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، بمناسبة يوم الطالب.

وحسب بيان لوزارة السياحة، تم إبرام هذه الاتفاقيات مع كل من:

مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية

وجاءت هذه الإتفاقية لفتح على الأقل 9 مناصب شغل كل سنة على مستوى المؤسسات الفندقية التابعة للمجمع، للأوائل في دفعات تخرج طلبة المدرسة.

وتسطير برنامج للخرجات البيداغوجية والميدانية للطلبة على مستوى المؤسسات الفندقية الـ72 التابعة لمجمع HTT.

المركز الوطني للمؤتمرات CIC

وجاءت هذه الاتفاقية، لفتح المجال لطلبة المدرسة للمشاركة في تنظيم التظاهرات التي يحتضنها المركز.

وكذا استقبال الطلبة في زيارات بيداغوجية لربط الدراسة النظرية بالميدان.

المدرسة العليا للفندقة والإطعام

وجاءت هذه الاتفاقية، بغرض تعزيز التعاون لتبادل البرامج، و تنقل طلبة الماستر بين المدرستين، وكذا ترقية الشراكة لتنظيم تظاهرات علمية مشتركة حول السياحة.