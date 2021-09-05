المدرسة العليا للعتاد تفتتح سنتها الدراسية 2021-2022

أشرف اللواء صديقي سماعيل المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2021-2022 بالمدرسة العليا للعتاد المرحوم المجاهد بن المختار الشيخ أمود بالحراش بالناحية العسكرية الأولى.

وبالمناسبة ألقى المدير المركزي للعتاد كلمة توجيهية حث فيها الإطارات والطلبة على العمل بكل جد وعزيمة للارتقاء بالتكوين والتحصيل العلمي إلى المستوى المنشود وتحقيق الأهداف البيداغوجية المسطرة، لتختتم المراسم بعروض في الكوكسول وكذا زيارة لمختلف المرافق الدراسية.