المدرسة العليا للقضاء تؤجل المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن تأجيل المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة بسبب جائحة كورونا

وحسب إعلان للمدرسة، فإن القرار جاء تنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في 12 جويلية المتعلقة بتدابير تعزيز نظام الوقاية من إنتشار فيروس كورونا ومكافحته في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار جائحة فيروس كورونا

وأضافت المدرسة أنه تم تأجيل الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021. والتي كانت مقررة أيام ،26 27 28، جويلية إلى تاريخ لاحق تكون فيه الظروف الوبائية قد تحسنت. وسيتم الإعلان عن تاريخ إجراء الإختبارات الكتابية في حينها على الوقع الإلكتروني للمدرسة. والموقع الإلكتروني لوزارة العدل.