المدرسة العليا للقضاء تفتح مسابقة توظيف في هذه الرتب
بقلم النهار أونلاين
أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن فتح مسابقات للتوظيف على أساس الشهادة في عدة رتب.
وحسب بيان لوزارة العدل، فإن المدرسة العليا للقضاء تتفتح مسابقة توظيف تخص 4 مناصب لمتصرف رئيسي، 3 مناصب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مهندس رئيسي في الإحصائيات. متصرف محلل، متصرفين، ومساعد متصرف، 4 مناصب تخص وثائقي أمين محفوظات محلل. ووثائقي أمين محفوظات.
كما تخص المسابقة منصب مساعد مهندس في الإعلام الآلي مستوى 02، و3 مناصب لملحق رئيسي للإدارة، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، 4 مناصب لمحاسب إداري رئيسي، ملحق الإدارة، كاتب مديرية رئيسي. بالإضافة كذلك إلى 4 مناصب تخص كاتب مديرية، وكاتب.
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