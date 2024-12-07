المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية.. تأطير من الصنف العالي

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم السبت، على مراسم التدشين الرسمي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، بالجزائر العاصمة.

وأكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية هذا الصرح التكويني الذي سيساهم في تعزيز وتطوير القدرات التسييرية وقيادة المشاريع الكبرى في القطاع.

كما سيدعم نشاطات التكوين المتواصل لإطارات القطاع، وذلك تكملة للتكوين القاعدي المتحصل عليها في الجامعات والمعاهد تحت وصاية قطاع التّعليم العالي.

وأشار الوزير إلى دور هذه المدرسة ومن خلال التكوين لتمكين المسيّرين من إيجاد مقاربات جديدة وحلول كفيلة للإشكاليات المطروحة فيما يخص ديمومة الطرقات على غرار الطرقات الصحراوية. وكذا تأثير الحمولة الزائدة للوزن الثقيل على الطرقات لاسيما على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. الذي هو موضع عمليات الصيانة حاليا لضمان متطلبات السلامة والأمن لمستعمليه.

كما أشاد الوزير بمساهمة الإطارات الوطنية في إنجاز وتطوير البنية القاعدية لبلادنا.

مشيرا الى أهمية مواصلة هذه الجهود الرامية إلى تجسيد مختلف البرامج التي تشكل شرطا مسبقا وأساسيا لا غنى عنه للبلاد حتى يصبح إقليما مجهزا ومهيكلا قادرا على جلب الاستثمار الخارجي. ومُحفّزا للأنشطة الاقتصادية وحاشدا للمبادرات بمزيد من الفعالية وخلاّقا لفرص العمل والثروة.

إنجاز المنشآت القاعدية والبنى التحتية تحتاج لقدرات بشرية من الصنف العالي

يسعى قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لإنجاز المنشآت القاعدية والبنى التحتية ومنها الطرق السيارة. والجسور، الانفاق، بالإضافة الى السكك الحديدية، الموانئ والمطارات. فذلك يستلزم تأطير قدرات بشرية من الصنف العالي ووفق التحديات الراهنة ومتطلباتها.

ولتجسيد هذا الهدف، حسب الوزارة، تم التفكير في انجاز مدرسة عليا لمناجمنت الأشغال العمومية. التي تم تدشينها اليوم من طرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.

وأكدت الوزارة، أن هذا الصرح التكويني، سيسهر على ضمان تكوين ذو جودة وعالي المستوى. لفائدة اطارات القطاع في مجال تطوير القدرات التسييرية والتقنية. بالإضافة الى المساهمة في الارشاد التقني الحديث للتسيير المستدام.