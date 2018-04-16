المدرسة الفرنسية على طاولة سرار 

لا يزال رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار”، يبحث عن المدرب المناسب للفريق العاصمي الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات مع بادو زاكي.

وباتت المدرسة الفرنسية مطروحة وبقوة على طاولة سرار الذي يدرس كل الأسماء قبل اختيار المدرب.

كوربيس، بول لوغوان، إيلي بوب وأخيرا بيرتران مارشان كلها أسماء مقترحة من أجل تدريب سوسطارة الموسم المقبل.

لكن كل شيء سيتحدد بعد مباراة الغد ضد بلاتو يونايتد النيجيري التي ستكون منعرج إتحاد العاصمة هذا الموسم.

فمباراة العودة للدور الـ16 مكرر من كأس الكاف، ستحدد بنسبة كبيرة المدرب الجديد للفريق.

فإدارة الإتحاد تبحث عن دخول مرحلة المجموعات في كأس الكاف قبل الكشف عن المدرب الجديد الذي سيكون في تطلعات الجماهير.