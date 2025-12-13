المدرسة الوطنية العليا في النانو وتكنولوجيا النانو تُبرم اتفاقيات هامة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم، بزيارة عمل وتفقد للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله، عاينا فيها معرض للمؤسسات الناشطة في مجال النفايات القابلة للاسترجاع.

كما تابع الوزيران، عرضا لنتائج التحاليل من طرف المرصد الوطني للبيئة والتنمية ومركز البحث البيئي. وكذا أنشطة مؤسسة صناعة الأدوية المتواجدة بالقطب الصيدلاني بسيدي عبد الله.

ليتنقلا بعدها للمدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو. أين قدم لهما عرض حول نشاطات المدرسة، وزيارة لمختبر الأغشية والطاقات النظيفة.

واختتمت الزيارة، بابرام إتفاقيات بين المدرسة الوطنية العليا في النانو وتكنولوجيا النانو، المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. والمعهد الوطني للتكوينات البيئية.