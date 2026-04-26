المدرسة الوطنية للإدارة تفتح مسابقة وطنية للتوظيف.. وهذه شروط المشاركة

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” عن تنظيم مسابقة وطنية على أساس الاختبارات. حيث سيتم توظيف 80 تلميذًا خلال دورة سنة 2026.

وتفتح المسابقة أمام المترشحين من الجنسية الجزائرية، بشرط الحصول على شهادة البكالوريا. وأن يكون المترشح في وضعية قانونية تُجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور.

ويشترط أن يكون المترشح حائزا على شهادة ليسانس أو مهندس دولة أو ماستر (تكوين مدمج خمس سنوات). أو شهادة معادلة، في تخصصات تشمل الحقوق، العلوم الاقتصادية، علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم المالية والمحاسبة، المناجمنت. والعلوم السياسية.

كما يجب أن يكون المترشح مصنفا ضمن الفئة “أ” أو “ب” وفق القرار الوزاري رقم 714 المؤرخ. في 3 نوفمبر 2011، أو أن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 12 من 20 بالنسبة للشهادات القديمة.

وبالنسبة للمترشحين الموظفين، يشترط أن يكونوا مرسمين، مع أقدمية لا تقل عن 3 سنوات. ومنتدبين ضمن الأسلاك المشتركة للوظيفة العمومية، وألا تتجاوز أعمارهم 32 سنة.

كما يجب أن يتوفر لديهم نفس المؤهلات والشروط العلمية المطلوبة للمترشحين الخارجيين.مع تحديد نسبة قبولهم في حدود 15% من المناصب المفتوحة.

وتُتيح المدرسة تخفيضا في شرط السن في حالتي الكفالة العائلية. أو الخدمة الوطنية، حيث يتم تخفيض سنة واحدة عن كل مكفول (في حدود 5 أشخاص)، أو حسب مدة. الخدمة الوطنية المؤداة، بشرط أن تكون الكفالة موثقة قضائيا.

كما لا يسمح للمستخدمين في عقود ما قبل التشغيل أو المتدربين في القطاع الخاص أو المهن الحرة بالمشاركة. إلا ضمن فئة المترشحين الخارجيين المتوفرين على الشروط المطلوبة.

وسيتم التسجيل عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، في إطار رقمنة الإجراءات وضمان الشفافية. مع توقع إقبال واسع نظرًا لمكانة المدرسة الوطنية للإدارة وآفاقها المهنية المهمة.