المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط تُعلن عن توظيف

أعلنت المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط عن فتح باب الترشح للتوظيف عن طريق النقل بعنوان سنة 2026، للموظفين المرسمين والذين هم في حالة نشاط في عدة رتب.

وحسب بيان لوزارة العدل، فعلى الموظفين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية الراغبين في الترشح للتوظيف عن طريق النقل إيداع ملفات ترشحهم بالعنوان المشار إليه أدناه، والذي يحتوي على الوثائق التالية:

طلب خطي يتضمن رقم الهاتف، البريد الإلكتروني والعنوان الشخصي، ونسخة من الشهادة المتحصل عليها. ونسخة من مقرر الترسيم في الرتبة المعنية، وسيرة ذاتية مفصلة، وشهادة عمل، وشهادة الإقامة، وأي وثيقة من شأنها دعم الملف.

وتودع ملفات الترشح لدى مصلحة الموظفين والتكوين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالدار البيضاء أو تُرسل على العنوان التالي “المدرسة الوطنيـة لمستخدمي أمانات الضبط، ملحقة 05 جويلية ص ب 61 -باب الزوار– الجزائر”، وذلك في أجل أقصاه 20 يوما ابتداءً من تاريخ اليوم.

هذا ويتم إختيار الموظفين بعد دراسة ملفاتهم وإجراء مقابلة مع لجنة الانتقاء. وعلى المترشح الناجح أن يعين بملحقة المدرسة الكائن مقرها بالحراش.