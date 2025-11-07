المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة تلمسان تعزز بجناح جديد خاص بالتكوين الطاقوي 

أشرف المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة “عبد الحميد مزيان “، لعلالي عبد القادر، بحضور والي ولاية تلمسان، على تدشين الجناح الطاقوي الجديد بالمدرسة، المنجز في إطار التعاون الجزائري-الألماني مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وشهدت المراسم حضور ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء البرلمان، وإطارات الوكالة والأساتذة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لتعزيز التكوين في مجالات الطاقة والبيئة والفعالية الطاقوية. ودعماً لمسار الانتقال الطاقوي والتنمية المحلية المستدامة. في سياق مشروع “البلديات الخضراء 2” الذي يكرّس عمق الشراكة بين الجانبين الجزائري والألماني.