المدعي العام التركي: “خاشقجي قُتل خنقا قبل أن يتم تقطيعه والتخلص منه”

قال المدعي العام التركي عرفان فيدان، اليوم، إنّ الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قتل خنقا قبل أن يتم تقطيعه والتخلص منه.

وأفادت النيابة العامة التركية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول، بأن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة، أن الجانب السعودي لم يدل بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية.

وأوضحت النيابة التركية، أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي، رغم كل الجهود لإظهار الحقيقة.

وذكرت الوكالة أن النائب العام في اسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.