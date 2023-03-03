المدعي العام الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للدولي المغربي أشرف حكيمي
شهدت قضية الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتعلقة بالاغتصاب، تطورات جديدة.
وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، عن ادلاء حكيمي، بأقواله لدى مصالح الأمن الفرنسية.
كما أضافت ذات المصادر، توجيه المدعي العام الفرنسي، تهمة الاغتصاب للدولي المغربي، في هذه القضية.
يذكر أن أشرف حكيمي متهم بقضية اغتصاب، ضد فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما، في حادثة بتاريخ 25 فيفري المنصرم.
#عاجل: توجيه تهمة الاغتصاب الى اللاعب المغربي #أشرف_حكيمي (مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس)#فرانس_برس pic.twitter.com/mgQWwDctqz
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 3, 2023
وُجهت تهمة الاغتصاب الى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي #أشرف_حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير وكالة #فرانس_برس. وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.
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— فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 3, 2023