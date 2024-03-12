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الرياضة

المدفعجية في مهمة التدارك أمام بورتو والبارصا تواجه نابولي

بقلم فيصل زيان بوزيان
المدفعجية في مهمة التدارك أمام بورتو والبارصا تواجه نابولي
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تلعب اليوم الثلاثاء، مباريات العودة للدور السادس عشر لمنافسة رابطة الأبطال، بإجراء مواجهتي أرسنال أمام بورتو، وبرشلونة أمام نابولي.

وسيستقبل الأرسنال بملعب الإمارات منافسه نادي بورتو، بداية من الساعة التاسعة ليلا، وكله عزم على تدارك خسارة الذهاب بهدف مقابل صفر.

فيما سيحاول برشلونة، التأهل مستغلا عامل الأرض والجمهور، لما يواجه نابولي الإيطالي، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بعد إفتراق الناديان على التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة في لقاء الذهاب.

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