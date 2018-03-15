المدفعية الصهيونية تقصف مواقع لحماس في غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني عدة أهداف للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، فإن المدفعية أطلقت 4 قذائف على الأقل تجاه موقع المقاومة شرق حي الشجاعية بغزة.

كما إستهدفت موقعا آخر قرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتزامن القصف مع إطلاق نار كثيف من الأبراج العسكرية الصهيونية صوب الموقع وكذا أراضي الفلسطينيين

وأضاف ذات المصدر، أن القصف جاء بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني، أن مقاومين فلسطينيين فجروا عبوات ناسفة

قرب الجدار العازل شمال قطاع غزة، ونفى الجيش وقوع إصابات في صفوف جنوده ،ماعدا تضرر الجدار.