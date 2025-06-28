المدن الأكثر حرا في العالم .. مدينتان جزائريتان ضمن top 15

دخلت مدينتان جزائريتان، قائمة المدن والمناطق الأشد والأكثر حرا في العالم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع “Eldoradowheather”، المختص في الطقس عبر العالم ، إحتلت مدينة “ان ڨزام”، المرتبة الـ12 ضمن 15 TOP ، بدرجة حرارة بلغت 45.9 درجة مئوية.

تليها مدينة “Anesbaraka ” بتمنغاست، التي حلت في المرتبة الـ13 بدرجة حرارة وصلت إلى 45.8 درجة مئوية.

وتصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر حرا في العالم مطار الكويت الدولي بـ 47.9 درجة مئوية.