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المدن الأكثر حرا في العالم .. مدينتان جزائريتان ضمن top 15

بقلم م .فيصل
المدن الأكثر حرا في العالم .. مدينتان جزائريتان ضمن top 15
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دخلت مدينتان جزائريتان، قائمة المدن والمناطق الأشد والأكثر حرا في العالم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع “Eldoradowheather”، المختص في الطقس عبر العالم ، إحتلت مدينة “ان ڨزام”، المرتبة الـ12 ضمن 15 TOP ، بدرجة حرارة بلغت 45.9 درجة مئوية.

تليها مدينة “Anesbaraka ” بتمنغاست، التي حلت في المرتبة الـ13 بدرجة حرارة وصلت إلى 45.8 درجة مئوية.

وتصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر حرا في العالم مطار الكويت الدولي بـ 47.9 درجة مئوية.

رابط دائم : https://nhar.tv/7PoD3
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