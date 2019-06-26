المدونة نهلة تيفي: “لهذا السبب توجهت إلى الكوميديا”

استضاف “تلفزيون النهار”، المدونه “نهلة تيفي”، والتي صنعت الحدث مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي فترة وجيزة، عبر طرحها لفيديوهات فكاهية.

وعرفت “نهلة تيفي” في بداياتها، بفيديوهات في مجال التجميل، ولكنها توجهت مؤخرا إلى الكوميديا، وطرحت عدة فيديوهات فكاهية قصيرة عبر صفحتها على الأنستغرام.

ولاقت فيديوهات “نهلة تيفي” الفكاهية، اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفع عدد متابعيها على الأنستغرام.

وتحدثت “نهلة”، لدى استضافتها بتلفزيون “النهار”، عن بدايتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف توجهت إلى الكوميديا.

وأكدت نهلة أنها تلقت قبولا أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما توجهت الى الكوميديا.

وعن هدفهاـ قالت “نهلة تيفي”، أن هدفها يكمن في توصيل رسائل، وتغيير أفكار سلبية، عبر الفيديوهات، والتي تحمل كل منها، موضوع خاص بها.

وأضافت المدونة “نهلة تيفي”، أن حلمها، هو أن تصبح ممثلة كوميدية.

وعن سؤال حول الممثليين الجزائريين، قالت “نهلة تيفي”، أنها معجبة بكل من النجمة “بهية راشدي”، والممثل القدير “صالح أوقروت”، والممثلتين المتألقتين، “فطيمة ودليلة حليلو”.