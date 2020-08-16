المدية: أزيد من 26 ألف مرشح سيجتازون “البيام” و”الباك”

عقد والي المدية، عباس بداوي، اليوم الأحد، اجتماعا اللجنة الأمنية الخاص، بالتحضير للامتحانات الرسمية دورة سبتمبر 2020.

وبلغ عدد التلاميذ المرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط 15022، موزعين على 61 مركز إجراء.

كما بلغ عدد المترشحين لاجتياز إمتحان شهادة البكالوريا 11910 موزعين عبر 37 مركز إجراء.

وتم التطرق الى جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

ودعا والي الولاية الطلبة الذين لا يملكون بطاقة تعريف بيومترية الى التقرب من مصالح دوائرهم، من اجل استخراجها.

اما بالنسبة لإجراء فتح بيوت الله أمام المصلين، فقد أمر والي الولاية بفتح المساجد في جميع البلديات.