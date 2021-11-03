المدية..أمن عين بوسيف يحجز 7 قناطير لحوم فاسدة

حجزت مصالح امن دائرة عين بوسيف بالمدية، ليلة أمس، 7 قناطير من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك البشري.

وذلك اثر دورية لرجال الشرطة، اين تم ايقاشخص كان على متن شاحنة تجارية.

و بعد تفتيشها تبين انها محملة بكمية معتبرة من اللحوم الحمراء والأحشاء بدون شهادة طبية و فوترة.

وبدون مراعاة شروط الحفظ، و المقدر وزنها بـ 7 قناطير من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

ليتم عرض هذه الكمية على اللجنة الصحية التابعة لبلدية عين بوسيف، والمكونة من ممثلي التجارة وطبيب بيطري الذي عاين المحجوزات وأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري،

مما استدعى حجزها و اتلافها عن طريق الردم، ليتم انجاز ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.