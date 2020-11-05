المدية: إحباط محاولة اعتداء جنسي على قاصر

أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتافراوت، في المدية، خلال الأسبوع الفارط، محاولة اعتداء جنسي على قاصر.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة المدية، تمكنت ذات الفرقة من توقيف شخصين مشتبه فيهما، يبلغان من العمر (26- 27 سنة).

وهذا بجناية تكوين جمعية أشرار مع استحضار مركبة وتوفر ظرف الليل، إبعاد قاصر أقل من 18 سنة.

مع محاولة الفعل العلني المخل بالحياء على قاصر، تحريض قاصر على فساد الأخلاق.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي أفراد الفرقة على الساعة 23:00 ليلا معلومات، مفادها تواجد سيارة رونو كونقو متوقفة على الطريق.

وكانت السيارة على الطريق الرابط بين بلدية تافراوت ودوار أولاد الغيدي في مكان مهجور، وان السيارة مشكوك في أمرها.

وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى المكان، وعند الوصول إلى المكان المقصود لفت انتباههم شخص يركض باتجاههم ويطلب المساعدة.

وأبلغ أفراد الدورية أنه هارب من قبضة شخصين منحرفين ويصرخ صديقي قتلوه.

على الفور بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة اقتربوا من المركبة وفتحوا باب الصندوق الخلفي.

ووجدوا شخصا في حالة متقدمة من السكر يحاول الاعتداء جنسيا على قاصر الذي كان بدون ملابسه الداخلية.

كما عثر على حجر استعمله المشتبه فيه في تهديد القاصر، و8 قنينات جعة.

أما الشخص الثاني المشتبه فيه لاذ بالفرار بين الأحراش والوديان نحو جهة مجهولة، وتم توقيفه في اليوم الموالي.

الضحيتان يبلغان من العمر (16 -17 سنة)، وتم الاستعانة بفرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالمدية للتكفل نفسيا بالقاصرين.

وتم فتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية، حيث تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف.