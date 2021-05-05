المدية: إحياء الذكرى الـ 62 لاستشهاد قائد الولاية التاريخية الرابعة سي محمد بوقرة

أحيت الأسرة الثورية بولاية المدية، اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد، العقيد سي محمد بوقرة، أحد أبطال شهداء الجزائر.

ويعد من أحد المناضلين الطلائع الذي ناصروا فكرة “الكفاح المسلح كحل وحيد لنيل الجزائر لإستقلالها”.

وبحسب ما أجمع عليه عدد من المجاهدين، فقد تمكن بفضل حنكته العسكرية من تكبيد العدو المستعمر الفرنسي خسائر كبيرة.

وهذا ما جعله يتصدر قائمة المطلوبين لدى السلطات الفرنسية.

وقد اشرف رئيس الديوان لدى وزارة المجاهدين على إحياء الذكرى إلى جانب السلطات المحلية.

وعقب رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة التحريرية ووضع إكليل زهور بجوار النصب التذكاري.

وألقى الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بالمدية كلمة بالمناسبة، حيث أشاد بمسيرة الكفاح للرجل البطل.

كما استذكر بطولاته وانتصاراته ضد المستعمر الغاشم.