المدية.. إختناق 3 نساء جراء تسرب الغاز من سخان الماء

أصيب ثلاثة أشخاص بالإختناق بالغاز بولاية المدية.

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن الوحدة الثانوية بادائرة البرواقية بالمدية تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة و 28 دقيقة لإسعاف مختنقين بغاز أحادي اكسيد الكربون.

وأفادت ذات المصادر، أنه الحادث الذي تسبب فيه تسرب الغاز المنبعث من سخان الماء بحي 400 مسكن ببلدية البرواقية أسفر عن 3 ضحايا من جنس الأنثى، تتراوح أعامرهن بين 8 و 38 و 80 سنة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أنهن تعرضن لضيق في التنفس والغثيان وتم اسعافهن وإجلائهن إلى مستشفى البرواقية.