المدية.. إختناق 6 أشخاص بالغاز السام

أصيب 6 أشخاص بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة انها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي أول نوفمبر بلدية و دائرة البرواقية.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح ٱعمارهم بين 07 سنوات و 42 سنة، لهم ضيق في التنفس و حالة غثيان ، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البرواقية .

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